اليوم السابع
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محافظة شمال سيناء تخصص وحدة سكنية لأسرة تضررت من حريق منزلها فى العريش

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:36 م
محافظة شمال سيناء تخصص وحدة سكنية لأسرة تضررت من حريق منزلها فى العريش حريق شقة ـ أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تخصيص وحدة سكنية من الوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولي بالرعاية في العريش، للأسرة التى أضيرت بسبب حريق منزلها بحي كرم أبو نجيلة بالعريش.

كما قرر المحافظ صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للأسرة المتضررة من الحريق، بجانب التوجيه بإصلاح وفرش المنزل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

بدوره قال علي غيط، مدير عام المديرية، إنه تم تقديم كمية من الأغطية والمفروشات وملابس الأطفال والمواد الغذائية، للأسرة التى تضررت .

وكان منزل مكون من طابقين في منطقة كرم ابو نجيله بالعريش قد تعرض للحريق بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن تلفيات كبيرة بالمنزل.


شمال سيناء

العريش

حريق

التضامن الاجتماعى



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