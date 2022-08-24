فريق الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد محطة الصرف الصحى بدرنكة بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" IWSSTA " والممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية.

وضم الفريق المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، و"كاثلين كيريش" المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة الأمريكية، ولامبرت نيجنزي لتعزيز أوجه التعاون في إطار عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA.

جاءت الزيارة لتفقد مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قري درنكة، قريتي دير درنكة ودرنكة الجديد الممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لـ10 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.

وقال المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن المشروع يضم عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية)، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد ، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية.

وأكد المهندس عاطف عزت أثناء الزيارة علي أهمية الالتزام بالجدول الزمني للأعمال التنفيذية للمشروع لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع طبقا لجدوله الزمني ومواجه كافة التحديات التي تحول دون نهو الأعمال في الموعد المحدد أثناء المرور على المطابق والوصلات المنزلية المنفذة لقياس مدى رضا المواطنين عن المشروع.



فريق عمل مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه



فريق عمل مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه