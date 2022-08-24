طرق طبيعية لتقليل مستويات الكوليسترول فى الدم

كتبت إيناس البنا

هناك نوعان مختلفان من الكوليسترول الموجود فى الجسم فهناك الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيئ، يعرف الكوليسترول الجيد أيضًا باسم بروتين دهنى عالى الكثافة (HDL) والكوليسترول السيئ معروف باسم البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL).

يميل البروتين الدهنى منخفض الكثافة إلى التراكم فى الأوعية الدموية وهذا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، من ناحية أخرى يزيل البروتين الدهني عالى الكثافة الكوليسترول الضار من الأوعية الدموية ويأخذها إلى الكبد، حيث تتم إزالته من الجسم، ومع ذلك، فإن تناول أطعمة ومشروبات معينة يمكن أن يزيد من نسبة الكوليسترول السيئ ويقلل الكوليسترول الجيد الذى يصبح ضارًا بالجسم.

ووفقا لموقع healthline نستعرض كيفية خفض مستويات الكوليسترول فى الدم بشكل طبيعى.

تجنب الأطعمة التى تحتوى على دهون متحولة

الدهون المتحولة هى دهون غير مشبعة يتم تعديلها بعملية الهدرجة، فى هذه العملية لا تتشبع الدهون تمامًا مما ينتج عنه زيوت مهدرجة جزئيًا، وهذا يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ فى الجسم ويقلل من الكوليسترول الجيد، ويمكن أن يساعد تجنب ذلك فى خفض مستويات الكوليسترول لديك.

قم بتضمين الألياف القابلة للذوبان فى نظامك الغذائى

الألياف القابلة للذوبان هى تلك التى تذوب فى الماء لكن لا يمكن لجسم الإنسان هضمها، ويمكن أن يساعد تضمين هذه الألياف البكتيريا الجيدة فى القناة الهضمية والتى يمكن أن تعمل فى النهاية على خفض مستوى كوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة.

التمرين بانتظام

التمرين بانتظام من أهم الأشياء التى يجب على المرء القيام بها، فيمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فى تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة كوليسترول البروتين الدهنى عالى الكثافة فى الجسم، والذى يمكن أن يساعد فى النهاية فى الحفاظ على صحة القلب، علاوة على ذلك فإن ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة لصحتك العامة.