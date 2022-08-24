رئيس جامعة الأقصر يتفقد مستشفى الحميات تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، زيارة تفقدية لإمكانيات مستشفى الحميات، وكان في استقباله الدكتور محمد الرملي، مدير المستشفى ولفيف من الأطباء داخل المستشفى، وذلك عقب تعاقد المستشفى مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لتقديم خدمات من المستشفى لمنتفعى التأمين الصحى بالأقصر، وتحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وقال رئيس الجامعة، إن الزيارة تناولت بحث سبل التعاون بين المستشفى وكلية طب جامعة الأقصر، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتدريب طلاب الكلية في المستشفى تفاعلاً مع حاجة المجتمع لتقديم خدمات صحية متميزة، بما يضمن الاستفادة المهنية والأكاديمية للطرفين ويقدم خدمة مجتمعية صحية أفضل لأبناء محافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور حمدي حسين، أن كلية الطب تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل بالقطاع الصحي من خلال تزويد مستشفى الحميات بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمناظرة الحالات بالإضافة إلى التعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان قد قام وفد من هيئة التأمين الصحى بزيارة لمستشفى الحميات، ضمن كل من الدكتور محمد محمود سليمان مدير إدارة التعاقدات بالفرع، ومحاسن جمعة مسئول إدارة التعاقدات، والدكتور محمد صديق مسئول إدارة الالتزام والمتابعة بإدارة شئون مقدمي الخدمة.

وتقابل الوفد مع الد محمد محمد الرملى مدير المستشفى، وقيادات المستشفى، وتفقد الوفد أقسام المستشفى لمعرفة مدى تطويرها وقدرتها على تلبية إحتياجات منتفعى التأمين الصحى الشامل، وأثنى الوفد على قسم العناية المركزة الجديد وتجهيزاته المتطورة، وكذلك قسم الفيروسات الكبدية، ومعمل مستشفى الحميات، ورحب الدكتور محمد الرملى بالتعاقد وأبدى إستعداد المستشفى لتقديم خدماتها وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة.



رئيس جامعة الأقصر يتفقد مستشفى الحميات



متابعة العمل فى مستشفى الحميات تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون