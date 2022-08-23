رئيس جامعة الأقصر يتفقد اختبارات الدورة الـ16 لأساسيات التحول الرقمى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن حصول طلاب مرحلة الدراسات العليا على شهادة أساسيات التحول الرقمي تعد شرطًا أساسيًا لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – تمهيدي – ماجستير – دكتوراه)، وذلك طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، حيث جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء، سير اختبارات الدورة الـ16 لأساسيات التحول الرقمي، والتي بدأت فعالياتها منذ ثلاثة أسابيع بمركز تدريب التحول الرقمي بكلية الحاسبات والمعلومات، والتي يشارك بها 40 متدربًا.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على ضرورة توفير كافة السبل اللازمة لأداء الطلاب اختبارات اجتياز دورة التحول الرقمي في مناخ ملائم، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، كما أوضح الدكتور محمد رمضان المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة أن شهادة دورة أساسيات التحول الرقمي تتكون من 7 برامج على أن يكون (5) برامج أساسية و(2) برنامج اختياري من باقي البرامج، ويبلغ إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر منحت شهادات أساسيات التحول الرقمي إلى عدد 563 طالبًا وطالبة خلال 16 دورة.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتور محمود النوبي مدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتور حسني عباس المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية، والأستاذ أحمد الفاضل أمين الكلية، كما تفقد رئيس الجامعة اليوم، أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب كلية الطب بمركز الاختبارات بكلية الحاسبات والمعلومات، واطمأن على حسن سير أعمالها.



جولات على اختبارات الدورة الـ16 لأساسيات التحول الرقمي



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير اختبارات الدورة الـ16 لأساسيات التحول



سير اختبارات الدورة الـ16 لأساسيات التحول الرقمي