دونيتسك: أوكرانيا مسؤولة عن حريق هائل بمركز للتسوق

وكالات

حمل مقر الدفاع الإقليمي لإقليم دونيتسك، القوات الأوكرانية مسؤولية اندلاع حريق هائل بأحد مراكز التسوق بالجمهورية الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو.



وذكر الدفاع الإقليمي ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ أنه نتيجة لاستهداف مباشر من القوات الأوكرانية اندلع حريق كبير في أكبر مركز للتسوق بونيتسك "غالاكتيكا" الواقع في حي لوينسكي بالمدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو مما أسفر عن وقوع خسائر مادية ضخمة.



وأوضح أن القوات الأمنية قامت بإخلاء المبنى بشكل كامل فور اندلاع الحريق، مما تسبب في السيطرة على الحريق دون وقوع أي ضحايا تذكر.



وكانت تقارير إخبارية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن نحو 100 من رجال الدفاع المدني يحاولون إخماد حريق هائل في أحد المراكز التجارية الكبيرة بمدينة دونيتسك بعد استهدافه بشكل مباشر.