جامعة سوهاج تستعرض تقرير أنشطة مكافحة الفساد وتكرم عميد كلية الآداب.. صور

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إجتماع مجلس الجامعة رقم ١٨٤ لشهر اغسطس لعام ٢٠٢٢، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وفي مستهل الإجتماع، كرم رئيس الجامعة، الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب لبلوغه السن القانوني، وإهدائه درع الجامعة، حيث قدم الدكتور مصطفي عبد الخالق وأعضاء المجلس ايضاً الشكر له على ما قدمه للجامعة وللكلية وجهوده المخلصة للنهوض بها خلال فترة توليه العمادة.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق أن المجلس استعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، حيث أستعرض تقريراً عن الممارسات الناجحة التي نفذتها الجامعة في مجال مكافحة الفساد خلال الفترة من شهر أبريل وحتي شهر يونيه الماضي، عرض مذكرة بشان بروتوكولات التعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي(صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي)، مؤسسة دار المعارف ومؤسسة وفاء لمصر.

وأضاف رئيس الجامعة إنه خلال المجلس تم أيضاً الموافقة علي إنشاء شركة جامعة سوهاج للإستشارات التنموية الشاملة، و دراسة ومراجعة برنامج الدراسات والحضارة الإسلامية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، إلى جانب الموافقة علي قيام مركز نور البصيرة بالجامعة بتنطيم دورات تدريبية في محال لغة الاشارة علي أربعة مستويات.



جانب من مجلس اجتماع جامعة سوهاج



مجلس جامعة سوهاج خلال الاجتماع



تكريم عميد اداب لبلوغه سن المعاش

وجدير بالذكر ان المجلس وافق على منح درجة الدكتوراة لعضو هيئة تدريس بكلية العلوم، ودرجة الماجستير لعدد ٤ عضو هيئة التدريس بكليات التربية ، العلوم، الطب والتكنولوجيا والتعليم.