رئيس جامعة سوهاج يجتمع بمجلس إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور شرف الدين شاذلي مدير عام الوحدة، نادية محمد أبو النجا مدير وحدة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن إدارة الجامعة تحرص دائماً على تقديم وتسهيل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذويهم، وتوفير الدعم الطبي والمادي لأعضاء الوحدة بشكل خاص، من خلال تقديم التيسيرات العلاجية اللازمة لتخفيف الأعباء المالية عنهم، مؤكداً على سعي الجامعة للإرتقاء بالمنظومة الطبية وتطويرها بشكل مستمر، وتوفير جميع إحتياجات منسوبي الجامعة الطبية على الوجه الأمثل كجزء أصيل من رسالة الجامعة تجاه جميع العاملين بها.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي، أن الإجتماع تناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال؛ وهي طرح مساهمات الصندوق لصالح أعضاء هيئة التدريس، الموافقة على ضرورة إحضار الفاتورة الالكترونية لصرف المبالغ المستحقة للأعضاء، مضيفاً أنه تمت الموافقة على تخصيص دور كامل في مبنى مستشفي الطوارئ وجراحات القلب والصدر الجاري إنشاؤه بالحرم القديم لتحسين الخدمة المقدمة، كما تم مناقشة تجديد عقود الاشتراك للكشف على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في العيادات الخاصة.