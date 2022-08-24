تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة أسيوط الأهلية

كتب محمد صبحى

تنطق الدراسة فى جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة ضمن قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تدخل منظومة التعاليم الجامعى بالعام الدراسى 2022/2023، وفيما يلى ننشر قائمة البرامج والمجالات الدراسية فى جامعة أسيوط الأهلية:

• كلية الطب البشري.

• كلية طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة والبحوث الدوائية (برنامج الصيدلة "Pharm D" )

• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية تقدم برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول).

• كلية الألسن واللغات التطبيقية تقدم برامج (اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية).

• كلية العلوم المالية والإدارية تقدم برامج (الاقتصاد، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم برامج (علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية).