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تنسيق الجامعات الأهلية.. 82% للطب و74% للصيدلة و68% للهندسة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:33 ص
تنسيق الجامعات الأهلية.. 82% للطب و74% للصيدلة و68% للهندسة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حيث سجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:
 
1 الطب 82%
 
2 طب الاسنان 80%
 
3 العلاج الطبيعى 78%
 
4 الصيدلة 74%
 
5 الطب البيطري 70%
 
6 الهندسة 68%
 
7 علوم الحاسب 62%
 
8 العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55
 
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة على موقع التنسيق الإلكترونى وتستمر أعمال التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس.
 

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