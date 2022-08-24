اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:59 م
أكرم القصاص
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تحرير 109 محاضر تموينية متنوعة فى دمياط.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:33 م
تحرير 109 محاضر تموينية متنوعة فى دمياط.. اعرف التفاصيل حملات ــ أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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شنت مديرية تموين دمياط 3 حملات تموينية موسعة، أسفرت عن ضبط  22 محضر بمدينة رأس البر، و43 محضر بقرى سيف الدين وعزبة 10وعزبة 7بمركز الزرقا،44 محضر بقرى السعديه القبليه والبحريه وعزبة  20بمركز كفر سعد بإجمالى 109محاضر.

 شملت المحاضر 64 مخالفة عدم إعلان عن الاسعار فى واجهة المحل، 3  محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى لسلعة السكر والارز والتحفظ على المضبوطات بداخل المحل تحت تصرف النيابة العامة و2محضر لمناديب توزيع غاز بدون اعلان عن سعر استبدال الأسطوانه، 4 محضر لتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين،3محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، 30محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية.

 

 


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