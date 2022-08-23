إزالة 8 حالات تعدى على أملاك الدولة بدمياط ورأس البر

دمياط - معتز الشربيني

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إزالة 8 حالات تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية جسور النيل والإصلاح الزراعى بمركز دمياط ومدينة رأس البر بمساحة 1021م2، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأعلنت محافظ دمياط، أنه تم إزالة 126 حالة تعدى منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة مطلع الأسبوع الماضى بمساحة اجمالية 20415م2، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة للتصدى لكافة التعديات والمخالفات، واسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.