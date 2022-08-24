بيطري الغربية: تطوير عدد من مراكز الألبان لتوفير فرص عمل للشباب

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، أنه يتم تطوير عدد من مراكز الألبان يتم تطويرها داخل قرية حياة كريمة بمركز زفتي، بعرض توفير كوب لبن صحي وأمن لكل مواطن وتعظيم القيمة الاقتصادية للألبان، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب في هذا المراكز التي يتم تطويرها



وأضافت في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن قطاع المجازر يوجد به طفرة كبيرة من التطوير، حيث تم الإنتهاء من مجزر شبشير النصف الي وبالفعل دخل الخدمة، كما يتم تطوير ورفع كفاءة وتطوير مجزر شوني وسيتم تزويدة بأحدث معدات الذبح، وسيكون أيضا نصف آلي لإنتاج لحوم صالحة للاستهلاك الادمي خالية من أي مسببات مرضية، وباقي المجازر يتم البحث عن قطع أراضي لنقلها حيث أنها تقع داخل الكتلة السكنية نظراً لبنائها منذ أكثر من 50 سنة.





وأشار إلي أن المديرية شنت العديد من الحملات التحصينة الهامة، حيث يتم حاليا تنفيذ الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وهذة الحملة تستهدف تحصين 266 الف 554 حيوان، يتم تصرف جميع اللقاحات بواسطة غرف تبريد مجهزة لحفظ هذة اللقاحات، ويتم توزيعها علي جميع الإدارات والوحدات البيطرية، موضحاً أن الفترة السابقة شهدت تحور لمرض الحمي القلاعية وتم إنتاج لقاحات أمنه لتحصين الحيوانات ضد هذا المرض







