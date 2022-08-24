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بوتين يأمر حكومة روسيا بدفع 10 آلاف روبل لأولياء الطلاب فى دونيتسك ولوجانسك

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:55 م
بوتين يأمر حكومة روسيا بدفع 10 آلاف روبل لأولياء الطلاب فى دونيتسك ولوجانسك بوتين
كتب أحمد عرفة

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للحكومة الروسية بدفع 10 آلاف روبل لأولياء الطلاب الذين أعمارهم اقل من 18عاما في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعات زابوروجيا وخاركوف وخيرسون، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية: ضمان دفع مبلغ إجمالي قدره 10 آلاف روبل لأولياء الممثلين القانونيين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما، ويقيمون في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوروجيا وخاركوف وخيرسون.

وأوضحت الرئاسة الروسية ضرورة دفع هذه المنح في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل.


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