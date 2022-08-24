تنسيق الجامعات 2022.. اعرف نظام قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، ويتساءل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن إمكانية التقدم للجامعات الأهلية.
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.
وانطلقت أمس الثلاثاء مرحلة تنسيق الجامعات الأهلية، من خلال تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، حيث قررت وزارة التعليم العالى قبول الطلاب بكليات الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالى : www.tansik.egypt.gov.eg.
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