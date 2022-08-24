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انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى الفيزياء والتاريخ بالوادى الجديد

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:36 ص
انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى الفيزياء والتاريخ بالوادى الجديد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، على انتظام طلاب شهادة الثانوية العامة "الشعبة العلمية، علوم " داخل اللجان فى امتحانات الدور الثاني، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة الفيزياء كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ دون أية معوقات وسط إجراءات وقائية وتأمينية مشددة .

وقال وكيل التعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات بديوان عام المديرية منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات الدور الثاني وتواصل لحظى مع غرفة عمليات الوزارة، وغرفة عمليات المحافظة، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، مشيداً بالتعاون المثمر بين القطاعات المختلفة والأجهزة المعنية لدعم سير أعمال الإمتحانات ومتمنيا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

جانب من المتابعة (2)
جانب من المتابعة 

 

جانب من المتابعة (3)
جانب من المتابعة

 


الدكتور جمال حسن
الدكتور جمال حسن

 


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