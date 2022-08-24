اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:24 م
القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق القوات العراقية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في "الرصافة" بالعراق، اليوم الأربعاء، أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر الجبوري، ومجموعة موظفين آخرين.


وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي - في بيان أورد قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن أوامر القبض تأتي عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين.


وكان مجلس النواب العراقي قد أقال بأغلبية أعضائه، في وقت سابق، محافظ صلاح الدين عمار الجبر؛ بسبب الفساد والفشل الإداري الذي تعانيه المحافظة، حيث أظهرت وثيقة قيام محافظ صلاح الدين المقال بشراء أجهزة تعفير "تعقيم" بأكثر من مليوني دولار، في حين لا تتجاوز أسعار هذه الأجهزة الـ 900 مليون دينار عراقي أي نحو 600 ألف دولار.


العراق

الجيش العراقى

القضاء العراقى

عمار جبر الجبوري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة