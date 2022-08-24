القابضة للغزل: محالج القطن الجديدة جاهزة لاستقبال المحصول من المزراعين

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع الاعمال العام لـ"اليوم السابع" أن محالج القطن الجديدة التي تم الانتهاء منها جاهزة لاستقبال الأقطان من المزارعين خلال الموسم الجديد، وفقا لآلية تداول الأقطان المتبعة منذ العام الماضى على كافة المحافظات، حيث سيتم اليوم متابعتها خلال اللجنة المختصة بتنفيذ الالية للموسم الجديد بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ووفق بيانات الوزارة فإن خطة تطوير محالج القطن تضم 6 محالج تم الانتهاء من تطوير 4 منها بتكلفة حوالى 600 مليون جنيه، ليتبقى محلجين آخرين سيتم تطويرهما العام المقبل، حيث تعمل المحالج المطورة بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوي بما يحقق جودة عالية فى القطن المحلوج خالى تمامًا من الملوثات والشوائب، بالإضافة إلى معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، وتضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفي لحلج كافة الأقطان المصرية حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 طن/ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.

وبحسب الوزارة فإنه تم إضافة نشاط المعاصر إلى المحالج المطورة من خلال تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.

يذكر أن اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى كافة المحافظات، ستعقد أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، لوضع الأسس والإطار الاستراتيجى لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/ 2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن فى مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمى والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ.

كما أن اللجنة ستعتمد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار.