اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:51 ص
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6 معلومات عن محالج القطن الجديدة أبرزها مضاعفة الإنتاجية 3 مرات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:00 ص
6 معلومات عن محالج القطن الجديدة أبرزها مضاعفة الإنتاجية 3 مرات
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى تطوير 4 محالج أقطان من 6 محالج، مستهدف تطويرها بنحو مليار جنيه، كجزء من الخطة الشاملة لتطوير صناعة القطن والغزل والنسيج والملابس بتكلفة 23 مليار جنيه، تعرف على تفاصيل تطوير المحالج الجديدة فى الشرقية والغربية والبحيرة.
 
 
1- سيتم تدشين 6 محالج تم الانتهاء من تطوير 4 منها بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه.
 
2- سيتم تطوير محلجين آخرين العام المقبل، بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوي .
 
3- المحالج الجديدة تحقق جودة عالية فى القطن المحلوج خالى تمامًا من الملوثات والشوائب.
 
4- تضم المحالج معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات فى ملصق إلكترونى يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية.
 
 
5- تضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفى لحلج كافة الأقطان المصرية، حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 طن/ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.
 
 
6- تم إضافة نشاط المعاصر إلى المحالج المطورة من خلال تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى.

محالج القطن

حليج الاقطان

وزارة قطاع الاعمال

محمود عصمت

الغزل والنسيج

القابضة للقطن



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