البحرية الإيطالية تنقذ 750 مهاجرًا غير شرعى فى البحر المتوسط

كتبت: هناء أبو العز

أنقذت سفن البحرية الإيطالية اليوم حوالي 750 مهاجراً، كانوا على متن سفينة تدعى Diciotti شرق مدينة سيراكيوز الصقلية .

وأعلنت البحرية الإيطالية اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع وصولهم إلى ميناء بورتو إمبيدوكلي بايطاليا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 51 ألف شخص إلى إيطاليا بعد رحلات بحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لوزارة الداخلية في روما.

وفي نفس الفترة من العام الماضي، كان هناك 36000 آخرين هاجروا بطريقة غير شرعية عبر البحر المتوسط، وبالنسبة للأحزاب اليمينية، تعتبر الهجرة قضية مهمة في الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في 25 سبتمبر.