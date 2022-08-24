اليوم السابع
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البحرية الإيطالية تنقذ 750 مهاجرًا غير شرعى فى البحر المتوسط

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:05 م
البحرية الإيطالية تنقذ 750 مهاجرًا غير شرعى فى البحر المتوسط انقاذ مهاجرين
كتبت: هناء أبو العز

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أنقذت سفن البحرية الإيطالية اليوم حوالي 750 مهاجراً، كانوا على متن سفينة تدعى  Diciotti  شرق مدينة سيراكيوز الصقلية . 
 
وأعلنت البحرية الإيطالية اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع وصولهم إلى ميناء بورتو إمبيدوكلي بايطاليا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
 
ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 51 ألف شخص إلى إيطاليا بعد رحلات بحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لوزارة الداخلية في روما. 
 
وفي نفس الفترة من العام الماضي، كان هناك 36000 آخرين هاجروا بطريقة غير شرعية  عبر البحر المتوسط، وبالنسبة للأحزاب اليمينية، تعتبر الهجرة قضية مهمة في الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في 25 سبتمبر.
 

إيطاليا

هجرة غير شرعية

بحرية

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