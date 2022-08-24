اعترافات مُثيرة للمتهم بالتخصص فى سرقة المساكن بمدينة بدر

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى مدينة بدر.

واعترف المتهم أمام النيابة، بالتخصص في سرقة المساكن بعد مراقبتها جيدا، ومن ثم سرقتها بأسلوب كسر الباب، كما أكد قيامه بواقعتين سرقة بنفس الأسلوب وأرشد عن جميع المسروقات.

وكانت نجحت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث في ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة القسم ) حال استقلاله سيارة "أجرة" ، وبحوزته (شاشة مجهولة المصدر).

بمناقشته أمام اللواء علاء بشندي إعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع (لأحد الأشخاص "سيئ النية"، مقيم بدائرة القسم).