اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:50 م
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إصابة 12 شخصا فى تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بصحراوى البحيرة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:38 م
إصابة 12 شخصا فى تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بصحراوى البحيرة حادث تصادم ــ ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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 أصيب منذ قليل، 12 شخص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز ابو المطامير بالبحيرة

 كان اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من مأمور مركز أبو المطامير، وبالفحص تبين إصابة  12 شخص  فى حادث تصادم  سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز ابو المطامير  بالظهير الصحراوي  لمحافظة البحيرة

وتم نقل المصابين لمستشفى ابو المطامير العام  لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت  إصابة 13 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى  بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


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حوادث البحيرة

محافظة البحيرة



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