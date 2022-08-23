مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة نصف نقل فى ترعة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الترع التابعة لمركز البنات بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفي الدلنجات المركزي ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل داخل ترعه بالقرب من قرية زهور الأمراء.

أسفر الحادث عن مصرع " احمد .ج.ا" 32 سنه - و نور.ا.ج 4 سنوات ومحمود.ج.ا 5 سنوات - مقيمين بمركز ايتاي البارود.

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.