ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المسئول الشرطى قوله إن وحدة العمليات الخاصة 31 تعرضت لهجوم الليلة الماضية بعدما أطلق مسلحون النار على القاعدة وألقوا قنابل أنبوبية، وتبادل المسلحون وأفراد القاعدة، النيران ما أدى إلى إصابة شرطي بجرح نتيجة شظايا قنبلة وتم نقله إلى المستشفى على الفور بينما هرب المسلحون من المكان.

يشار إلى أن جنوب تايلاند منكوب بحركة تمرد انفصالى أسفرت عن مقتل أكثر من 6700 شخص منذ عام 2004.

وخلال الأسبوع الماضى، وقعت انفجارات وحرائق عدة في ثلاث مقاطعات في جنوب تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات التايلاندية، فيما قال الجيش إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في حوادث في مناطق باتاني ويالا وناراثيوات.

وأوقفت المحكمة الدستورية فى تايلاند، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا عن أداء مهامه الرسمية في انتظار نتيجة المراجعة القانونية للحد الأقصى لولايته.

وتولى برايوت السلطة في 2014 عندما قاد انقلابًا للإطاحة بحكومة منتخبة، ومن المرجح أن يصبح نائب رئيس الوزراء براويت وونجسوان ، 77 عامًا ، وهو قائد سابق للجيش، رئيس الوزراء المؤقت، وفقًا لخط الخلافة الوزارية.