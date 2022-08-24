اليوم السابع
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أقطاف العنب "البناتى" تزين جناين الغربية.. تصدير وفرص عمل

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:52 م
أقطاف العنب "البناتى" تزين جناين الغربية.. تصدير وفرص عمل أقطاف العنب
الغربية محمد طارق

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تعد مراكز ومدن محافظة الغربية، من المراكز التي تتميز بالتربة الخصبة، حيث تنتشر زراعات الموالح والفاكهة مثل "البرتقال، والعنب" ، وينتشر في قرى زفتي جناين العنب الأخضر"البناتي"، والتي يقبل على شرائها التجار من جميع محافظات الجمهورية، لبيعها بأسواق الجملة والأسواق الفرعية.

ورصد "اليوم السابع"، خلال جولته داخل قرية كفر الصارم التابعة لمركز زفتي جناين العنب، وقال محمد عبد الفتاح أحد أصحاب الجناين، إن موسم العنب يبدأ من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر، ويعد العنب البناتي من أجود الأنواع ويتم تصديره نظرا لكثرة الطلب عليه.

 

وأوضح: لا توجد أى مشاكل فى ري الأراضي، كما لا توجد مشاكل في الأسمدة والكيماويات وجميعها متوفرة ولكن بأسعار عالية مقارنة السنوات الماضية".

 

وأشار إلى أن موسم جنى العنب يوفر فرص العمل لأهل القرية والقري المجاورة، والذين يعملون في زراعة العنب طوال العام بمركزي زفتي والسنطة، والتي تمتلئ بمزارع العنب الذي يتم تصديره للخارج ويتم منه تصنيع الزبيب، مضيفا أن العنب يحتاج مناخا معتدلا بين البرودة والحرارة، وفي نفس الوقت يحتاج إلى الدفء حتى ينمو بصورة جيدة وينبغي أن تكون التربة التي يزرع فيها العنب خصبة وغنية بالعناصر الغذائية، ويتم حرث أرض المشتل التي يتم زراعة العنب فيها مرتين بعد إضافة السماد العضوى

 

وأضاف: نتعاقد كل عام في أول الموسم على تصدير المحصول من خلال شركات الاستيراد والتصدير الفاكهة والخضروات، موضحا أنهم يقومون أيضا ببيع المحصول في الأسواق المحلية لسد احتياجات السوق المحلي.

 

وأوضح أن بائعي القرية والقري المحيطة يقومون بالتعاقد معنا وإنشاء فروشات بالطريق العام أمام المزارع لبيع العنب، ويقدم عليهم جميع من يستخدمون هذا الطريق للشراء منهم حيث اصبحت هذه المنطقة تشتهر ببيع العنب في هذه الأشهر من كل عام

 

وأشار إلى أن العنب من الفواكه المحببة للأطفال، فضلا عن ذلك يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض والالتهابات، حيث يحتوى العنب على "البروتين، الدهون، الألياف، فيتامين ك، فيتامين ب، بوتاسيوم، فيتامين سى".

 

أغصان-العنب-بالغربية
أغصان-العنب-بالغربية

 

العنب-على-الأشجار
العنب-على-الأشجار

 

انطلاق-حصاد-العنب-فى-الغربية
انطلاق-حصاد-العنب-فى-الغربية

 

قطف-العنب
قطف-العنب

 

مزارع-العنب-فى-الغربية
مزارع-العنب-فى-الغربية

 

مزرعة-العنب-فى-الغربية
مزرعة-العنب-فى-الغربية

 

موسم-العنب-بالغربية
موسم-العنب-بالغربية

 

 


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اخبار الغربية



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