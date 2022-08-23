من الفاكهة إلى التوابل.. تعرف على الأطعمة الصديقة للأمعاء

كتبت ميرفت رشاد

تلعب صحة الأمعاء دورًا مهمًا فى صحتنا العامة، وهناك العديد من العوامل التى تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، بما فى ذلك النظام الغذائى، ويحتاج المرء إلى ضمان تحقيق توازن جيد بين كل من النظام الغذائى والمناعة، فمن المهم الاهتمام بما نأكله خلال موسم الصيف، وهناك بعض الأطعمة الصديقة للأمعاء وفقا لما نشره موقع healthshots.

نصائح حول الأطعمة الصديقة للأمعاء

من خلال تضمين الأطعمة التالية الصديقة للأمعاء فى نظامك الغذائى يمكنك الحفاظ على صحة الأمعاء فى أفضل حالاتها.



1. الأطعمة المخمرة

إن تحطيم المواد إلى مواد أبسط من خلال عملية التخمير يجعلها مصدرًا رائعًا للبروبيوتيك، لديها القدرة على الحفاظ على التوازن الطبيعي لبكتيريا الأمعاء.

الزبادي واللبن الرائب: كل من اللبن الرائب والزبادي هى أطعمة بروبيوتيك تحتوى على بكتيريا مفيدة لجهازك الهضمى، وكشفت دراسة أن تنوع الميكروبيوم يزداد وأن الاستجابات المناعية تتعزز من خلال اتباع نظام غذائي عالي التخمير، يعد إدراج هذه الأطعمة كخيارات للوجبات الخفيفة هذا هو أفضل طريقة لتحسين صحة الأمعاء.

2. الفواكه والخضراوات

إن تناول الفواكه والخضراوات الموسمية بكميات جيدة بشكل يومى سيهتم بجهاز المناعة، حيث توفر الفواكه والخضراوات العديد من الفوائد الصحية، فهى محملة بالكثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف والميكروبيوم الصحى.

الموز والتفاح: يحتوى الموز والتفاح على نسبة عالية من البكتين، وهى ألياف قابلة للذوبان تعمل على تطبيع وظيفة الأمعاء، وتعمل كمواد حيوية ولها تأثير مهدئ على الجهاز الهضمى، وهذا يدل على أنه يغذى البكتيريا المفيدة فى معدتك، والمعروفة باسم ميكروبيوتا الأمعاء.

البازلاء الخضراء: الألياف وفيرة فى البازلاء، وتدعم صحة الجهاز الهضمى وتغذى بكتيريا الأمعاء الجيدة الضرورية لصحة الإنسان.

3. الحبوب الكاملة

تعتبر بكتيريا الأمعاء ضرورية لعملية الهضم الصحية، ويمكن أن تساهم فى الإصابة بالأمراض أو تتجنبها، الحبوب الكاملة هى مصادر غذائية مهمة لميكروبات الأمعاء وتدعم النباتات المعوية الصحية القمح الكامل، والأرز البنى، والشوفان، وما إلى ذلك، هى أمثلة قليلة للأطعمة الصديقة للأمعاء التى يمكنك دمجها فى نظامك الغذائى.

4. البوليفينول

البوليفينول مركبات موجودة فى الأطعمة النباتية. لديها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تستهلك ميكروبيوم الأمعاء البوليفينول، والذى ينتج أيضًا مواد صحية، من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة ومنع نمو مسببات الأمراض، ويكون للبوليفينول تأثير مضاد للميكروبات.

بذور الكتان: يتم تخمير كل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان فى بذور الكتان بواسطة البكتيريا الموجودة فى الأمعاء لتعزيز صحة الأمعاء وزيادة انتظام الأمعاء.

شاي الأعشاب: يمكن دعم المعدة الصحية بشكل طبيعي باستخدام الأعشاب، الكاتيكين والفلافانول هي الفئات الرئيسية، اشرب الكثير من شاي الأعشاب للمساعدة في الهضم والمناعة ، مثل شاي البابونج أو الشاي الأخضر أو ​​حتى شاي الزنجبيل والليمون.

5. البهارات

كما نعلم جميعًا يتطلب نظام المناعة الصحي والحياة الصحية هضمًا صحيًا، ويمكن أن تكون التوابل صديقًا رائعًا في الكفاح من أجل تحسين صحة الأمعاء، يتم تحميلها بالعديد من الفوائد الصحية مثل أنها تعمل كمضاد للأكسدة مع وجود خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات.

الكركم: يحفز الكركمين الموجود في الكركم على نمو نباتات الأمعاء الصحية بينما يمنع نمو الكائنات الحية الضارة.

الثوم: يتم تغذية البكتيريا الصحية في جهازك الهضمي عن طريق الأنسولين ، وهو نوع من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم أو "الألياف الوظيفية" المتوافرة بشكل طبيعي في الثوم.

القرفة: تمنع القرفة نمو البكتيريا "غير الصديقة" بينما تدعم البيئة المثالية لنمو بكتيريا الأمعاء "الصديقة".