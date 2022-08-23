مندوب روسيا: وزعنا بمجلس الأمن أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني محطة زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن هناك تدهور للوضع فيما يتعلق بالسلامة النووية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أن موسكو مستعدة لتقديم أقصى مساعدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيارة محطة زابوروجيا.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيا النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة، موضحة أن وضع الأمن النووي تدهور في المحطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قصف الجيش الأوكراني المحطة بأسلحة أمريكية ثقيلة بشكل شبه يومي.

ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن هذا الأمر يولد خطرا حقيقيا قد يؤدي لوقوع حادث إشعاعي في المحطة ما يهدد بعواقب وخيمة على القارة الأوروبية بأكملها، موضحا أن نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المحطة وهذا نتيجة مباشرة للتواطؤ الإجرامي من جانب رعاته الغربيين.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي لم يكن لدى أي من الوفود الغربية نية مناقشة قصف المحطة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ودعوة نظام كييف لوقفها.

وعن اغتيال الصحفية الروسية داريا دوجين، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "لم نسمع أي إدانات من الغرب حيال اغتيالها، كما لم نسمع أي إدانات للدعوات المقلقة من بعض المسؤولين الأوكرانيين لقتل أكبر عدد من الروس.