مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل "العقل والنفس فى الأفلاطونية المحدثة بأثينا"

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، بالتعاون مع معهد دراسات البحر المتوسط بمؤسسة البحوث والتكنولوجيا بكريت، ورشة عمل دولية بعنوان "العقل والنفس في الأفلاطونية المحدثة في أثينا"، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022.

يحاضر في الورشة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في الفلسفة من مصر واليونان وكريت والولايات المتحدة وفرنسا وفيينا.

تستهدف ورشة العمل المتخصصين في الفلسفة، حيث ستركز على موضوعات الافلاطونية المحدثة في أثينا واكتشاف وتطور الميتافيزيقيا عند الأفلاطونية المحدثة من القرن الثالث في الإسكندرية إلى القرن السادس في أثينا.

وسيتم تناول آراء العديد من الفلاسفة في تلك الفترة، بداية من أفلوطين حتى آخر ممثلي مدرسة الإسكندرية.

ستكون ورشة العمل باللغة الإنجليزية والفرنسية، وهي مجانية. التسجيل للحضور مفتوح حتى يوم 7 سبتمبر

جدير بالذكر أن مركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية هو مركز أكاديمي بمكتبة الإسكندرية يقوم بمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلنستية. ويتناول المركز حقبة هامة من تاريخ الإسكندرية؛ وهي الفترة التي أنشئت وازدهرت فيها المدينة، وتمتد إلى نهاية عصر البطالمة، أي نهاية عهد الملكة كليوباترا.