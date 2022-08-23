مصرع طفل صعقا بالكهرباء بقرية فى كفر الشيخ

لقى طفل مصرعه، نتيجة صعق كهربائي بمنزل أسرته بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثمانه لمستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، إشارة بوصول طفل جثة هامدة باستقبال مستشفى دسوق العام، و بالفحص تبين أنه ياسين وليد أبو دنيا، 4 سنوات لقى مصرعه نتيجة صعقا بالكهرباء، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.
جثة - ارشيفية
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لقى طفل مصرعه، نتيجة صعق كهربائي بمنزل أسرته بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثمانه لمستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.
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