محافظ الدقهلية: مشروع تطوير مصرف كتشنر يحقق أهداف التنمية المستدامة

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر بنطاق محافظة الدقهلية، في إطار اتفاقية الدولة المصرية من خلال وزارتي التنمية المحلية والمالية مع بنك الاستثمار الأوروبى.

نظم الاجتماع الإدارة العامة لتطوير المرافق والبنية التحتية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندسة شيماء صديق مدير عام الإدارة، وحضر الاجتماع المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة نبروه، وأعضاء فريق العمل واستشاريو المشروع من الجانب الأوروبي والجانب المصري ومسئولي الأملاك والشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع متابعة موقف العمل بقطاع الصرف الصحي بالمشروع في نطاق الدقهلية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 238.9 مليون يورو حيث يتم تنفيذ شبكات ومحطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بعدد 12 قرية ويتم تنفيذه علي مرحلتين، المرحلة الأولي وتشمل إنشاءات جديدة، حيت يتم ربط 8 قري علي محطة معالجة صرف صحي بهوت، والمرحلة الثانية تشمل توسعات ليتم ربط 4 قري علي محطة معالجة درين.

وأوضح "مختار" أن مشروع تطوير مصرف كتشنر يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الصحة الجيدة، والمياه النظيفة والنظافة الصحية والمجتمعات المحلية المستدامة.

وأكد "مختار" علي تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ مكونات المشروع سواء ما يتعلق بمكون محطات الصرف الصحي أو مكون المخلفات الصلبة، كما وجه "مختار" رئيس مركز ومدينة نبروه، والمهندس مدير عام الأملاك بسرعة تدبير الأراضي اللازمة لمشروعات محطات الصرف الصحى.

ويذكر أن المشروع يتم تنفيذه بنطاق محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمار بها المصرف ويتضمن المشروع إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، وان من اهم أهداف المشروع توفير الاحتياجات من المياه النقية بما يقرب من 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة، كما يشمل تنفيذ مكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف فى المحافظات المذكورة وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية و اعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة، وجميع هذه المشروعات تخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية بالمحافظات الثلاثة ويتم تمويله من خلال الشركاء الدوليين في التنمية..

ومما يذكر أن مصرف "كتشنر" يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو متراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويهدف مشروع كتشنر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها.



جانب من الاجتماع