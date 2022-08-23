ما هو تسمم الماء؟.. وكيف يؤثر على الجسم؟

كتبت نهير عبد النبى

"اشرب مياه كتير"، هي الجملة التي نسمعها دائما وهى النصيحة التي يقدمها الكثيرون لحياة صحية، لكن المبالغة في ذلك قد لا تكون جيدة لجسمك في بعض الأحيان، بينما كل خلية في الجسم تحتاج إلى الماء فهل سمعت عن مصطلح تسمم الماء؟ ، فحسب ما ذكره موقع healthshots فأن الكثير من الماء يمكن أن يكون ضارًا بالجسم هناك بعض المصطلحات الأخرى لتسمم الماء ، مثل التسمم بالمياه وفرط الترطيب وتسمم الماء وببساطة ، إنها حالة تُعرف أيضًا باسم الإفراط في الماء.

فيما يلي أسباب تسمم الماء:

عندما تشرب الكثير من الماء أكثر مما يمكن أن تتخلص منه الكلى ، فإنها تضغط على كليتيك هذا يخفف الصوديوم في مجرى الدم وتبدأ الخلايا في التورم.

إذا تحدثنا عن أسباب تسمم المياه ، فإن الأنشطة البدنية الشديدة مثل الجري ، تؤدي أحيانًا إلى زيادة استهلاك المياه، مما قد يمثل مشكلة.

علامات تسمم الماء:

1. البول الأصفر: أولاً ، لون البول هو علامة رئيسية على تسمم الماء ويعتمد اللون على مستوى الماء في جسمك إذا لم يكن لون البول أصفر باهتًا وصافيًا تمامًا ، فهذا يشير إلى أن لديك الكثير من الماء في وقت قصير.

2. كثرة التبول: إذا كنت تتبول أكثر من المعتاد ، فهذا يشير إلى أنك تشرب الكثير من الماء. في المتوسط ​​، لا بأس من التبول 6 مرات في اليوم.

3. الغثيان: عندما يكون هناك الكثير من الماء في جسمك ، تشعر بالغثيان والقيء والصداع والإسهال لأن الكلى تفشل في إزالة السائل في بعض الأحيان قد يسبب ضعف الدماغ أيضًا.

4. التورم: يؤدي تورم الخلايا إلى تورم الجلد ، مما يؤدي إلى تغير لون اليدين والقدمين وتورمهما. في بعض الأحيان يؤدي أيضًا إلى تقلصات العضلات حيث ينخفض ​​مستوى الإلكتروليت بسبب زيادة مستوى الماء.

ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها بالفعل في اليوم؟

لا توجد إرشادات محددة لكمية الماء التي يجب أن يستهلكها الشخص في اليوم ولكن في المتوسط ​​، يجب على النساء دون سن 30 عامًا شرب ما يقرب من 2.7 لترًا من الماء يوميًا ، ويمكن للرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا شرب 3.7 لترات. لا يمكن للنساء الحوامل وكبار السن وخاصة الرياضيين الاعتماد دائمًا على مستويات العطش.

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كليتنا (البالغين) يمكنها التخلص من 20 إلى 28 لترًا من الماء كل يوم ، إلا أنها يمكن أن تتخلص من لتر واحد فقط في الساعة لذلك يُنصح بعدم تناول أكثر من لتر واحد من الماء في الساعة.

قد تبدو أعراض تسمم الماء مشابهة للجفاف ، لذلك يحتاج المرء إلى التأكد من الحالة التي يعاني منها إذا كان التسمم بالماء ، فيمكن للمرء تناول بعض الوجبات الخفيفة المالحة التي يمكن أن توفر بعض الراحة عندما نحتاج إلى المزيد من الماء ، فإن أجسامنا لديها القدرة على تنبيهنا ، لذا فإن شرب المزيد يمكن أن يؤدي إلى ظروف قاتلة ، ويجب على المرء توخي الحذر بشأن ذلك.