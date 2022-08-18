أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بعدوى فى المعدة أو التسمم الغذائى

كتبت فاطمة خليل

يمكن لعدوى المعدة أن تفسد نظامك الغذائى بالكامل وتجعلك تشعر بالضعف، وتتطور هذه العدوى عادةً عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث أو من خلال ملامسة شخص مصاب، وتشمل الأعراض الأولية لأنفلونزا المعدة الغثيان والقىء والإسهال وتقلصات المعدة وآلام البطن.

ويصعب تناول أى شىء عندما تكون معدتك مضطربة، لكن عليك أن تأكل بعض الطعام للحصول على التغذية واستعادة طاقتك.

إليك بعض الأطعمة الصحية والمغذية التى يجب تضمينها فى نظامك الغذائى عند المعاناة والتعافى من عدوى فى المعدة.

الموز

من الأطعمة المهمة التى يجب مراعاتها أثناء أنفلونزا المعدة تناول الأطعمة الخفيفة، يعد الموز أحد الأطعمة الرائعة والفاكهة التى يجب تضمينها فى نظامك الغذائى.

الموز سهل الهضم ويساعد على تعويض البوتاسيوم المفقود من القىء والإسهال، سيساعد ذلك على تقوية بطانة المعدة وتهدئة الأمعاء المتهيجة.

يمتص محتوى البكتين في الموز السوائل الزائدة في الأمعاء. ما يجعل البراز أقوى ويساعد في تقليل مدة الإسهال.

الأرز

الأرز الأبيض سهل للمعالجة وتوفر الكربوهيدرات الطاقة التي يحتاجها الجسم بشدة.

وتساعد الكربوهيدرات المعقدة على تعويض تلك العناصر الغذائية المفقودة بسبب القىء، مما يمنع جسمك من الضعف الشديد.

تجنب إضافة أى توابل ما عدا الملح، ويعتبر الأرز أيضًا رائعًا لإشباع جوعك. تأكد من تناول الطعام ببطء مع قضمات أصغر.

ماء جوز الهند

يعتبر الجفاف من أسوأ الأشياء التي تحدث عادة بعد الإصابة بعدوى المعدة، لذلك من المهم تجديد السوائل في جسمك، وبصرف النظر عن الماء يعتبر ماء جوز الهند مشروبًا رائعًا لإعادة الترطيب إنه مصدر طبيعى للإلكتروليتات بدون أى سكر مضاف، فهو غني بالبوتاسيوم وغني بالعناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل الصوديوم والمغنيسيوم والفوسفور.

الزبادى

الزبادى عنصر غذائى رائع آخر للمساعدة فى اضطراب معدتك، ويمكنك أيضًا إقرانه بالأرز أثناء الغداء أو العشاء للحصول على وجبة مغذية.

ويساعد الزبادي على تجديد بكتيريا الأمعاء المفيدة التي فقدت بعد الضائقة المعدية. إنه مصدر غني بالبروتين الذي سيساعد على استقرار مستويات السكر في الدم حتى لا تشعر بالجفاف.

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها

إلى جانب تناول الأطعمة الصحية المذكورة، هناك بعض الأطعمة التى يجب تجنبها أثناء الإصابة بأنفلونزا المعدة أو التسمم الغذائى، تجنب أي مشروبات تحتوي على الكافيين مثل القهوة لأنها يمكن أن تزيد من تهيج معدتك.

الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية والحمضية والتوابل يصعب على المعدة معالجتها ويمكن أن تسبب الغثيان وآلام المعدة والقيء.

عند إصابتك بأنفلونزا المعدة يجب أيضًا تجنب الحليب ومنتجات الألبان حيث قد يكون من الصعب عليك هضمها.