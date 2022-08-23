لحظة غرق يخت فاخر بالقرب من شواطئ إيطاليا.. فيديو وصور

كتبت ريهام عبد الله

رصدت عدسات الكاميرا، لحظة درامية غرق فيها يخت فاخر بطول 130 قدمًا قبالة سواحل جنوب إيطاليا بعد تعرضه لمشاكل فى وقت متأخر من الليل، كان اليخت الفاخر، الذى تم بناؤه في موناكو عام 2007، يبحر من جاليبولي إلى ميلاتسو في جزيرة صقلية، ليلة السبت الماضى، عندما حدثت الكارثة.

وأثناء عبور خليج سكويلاس، واجهت السفينة الفاخرة مشكلة، حيث أرسل القبطان نداء استغاثة في وقت متأخر من الليل، وعلى الفور أُرسلت سفن خفر السواحل من ميناء كروتونى ووجدت القارب يغرق فى المياه على بعد تسعة أميال بحرية قبالة مرسى كاتانزارو، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

نقل على الفور أربعة ركاب وأحد أفراد الطاقم، جميعهم إيطاليون، من اليخت، تاركين أربعة آخرين من طاقم اليخت بمن فيهم القبطان بينما كانوا يحاولون إنقاذ اليخت، ثم تم إرسال زورق قطر من كروتوني لمحاولة سحب اليخت إلى الميناء، ووصل إليها في الساعات الأولى من يوم الأحد.

وبدأت عملية الإنقاذ، ولكن على طول الطريق بدأت السفينة تتدحرج بشدة إلى الميمنة، والتقطت الكاميرا اللحظة التي التقطها خفر السواحل الإيطاليين ما حدث بعد ذلك، حيث اختفت مؤخرة القارب تحت الأمواج ووصلت المياه إلى أعلى نقطة في اليخت، وأجبر ذلك رجال الإنقاذ على التوقف عن جرها، وبدأت في الغرق بسرعة، فيما بدأ التحقيق في سبب الغرق.



غرق اليخت