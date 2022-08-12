احتراق يخت رجل أعمال إيطالى بقيمة 20 مليون إسترلينى قبالة سواحل إسبانيا.. صور

كتب ـ إيهاب محمد

اشتعلت النيران في يخت فاخر بقيمة 20 مليون جنيه إسترلينى، قبالة ساحل جزيرة إسبانية، والذى يمتلكه رئيس شركة تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترلينى، وأحرقت النيران اليخت الذى يبلغ طوله 150 قدمًا، بعد ظهر الخميس، في كالا ساونا، على الساحل الغربي لجزيرة فورمينتيرا المتوسطية، بعد شهر واحد فقط من تسليمه إلى مالكه الإيطالى باولو سكوديرى، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



التقرير من المصدر

اليخت الفاخر كان يحمل 9 ركاب و7 من أفراد الطاقم وقت اندلاع الحريق، والذين تم إنقاذهم دون أن يصابوا بأذى من قبل سفينتي حرس السواحل الإسبانية، بينما لم يتضح ما إذا كان سكوديرى أحد أولئك الذين تم إنقاذهم.



الحريق

وفى اللقطات المصورة يمكن رؤية الدخان الأسود الناجم عن الحريق على مسافة بعيدة مثل جزيرة إيبيزا المجاورة، وكان اليخت الفاخر الذي اشتعلت فيه النيران، يضم مسبحًا وخمس غرف نوم وصالة ألعاب رياضية، وكان من المقرر أن يظهر لأول مرة رسميًا في مهرجان "كان" لليخوت، في وقت لاحق من هذا العام.



اليخت المحترق



النيران تلتهم اليخت



حريق اليخت

يُعتقد أنه تم جر اليخت المحترق إلى إيبيزا بواسطة سفينة خفر السواحل، ويجرى التحقيق فى سبب الحريق، فيما أكد متحدث باسم خدمة خفر السواحل الإسبانية، بعد الحريق في وقت متأخر من يوم الخميس، "سبعة من أفراد الطاقم وتسعة ركاب جميعهم بخير.. تم إجلاؤهم على متن قارب للشرطة، والحريق الآن على وشك الانتهاء".