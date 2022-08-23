قلل من تناول الملح واعرف الأطعمة الغنية باليود لدمجها فى نظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بالمغذيات الدقيقة تسيطر بعض الفيتامينات والمعادن على المحادثة، فنسمع كثيرًا عن أهمية فيتامين ج وفيتامين د وفيتامينات ب والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، لكن هناك العديد من المعادن الأخرى الحيوية لصحتنا أيضًا، أحدها اليود، وفى التقرير التالى نوضح فوائد اليود والأطعمة الغنية به التى قد ترغب فى دمجها فى نظامك الغذائى، للمساعدة فى دعم صحة الغدة الدرقية، وفقا لما نشره موقع "themanual".

ما هو اليود؟

اليود هو معدن نادر يعتبر من المغذيات الدقيقة الأساسية، ما يعنى أنه يجب تناوله فى النظام الغذائى لأن الجسم لا يستطيع تصنيعه، ويعتبر اليود ضروريًا لصحة الغدة الدرقية وعملها السليم وإنتاج هرموناتها، وهى إحدى الغدد الصماء الرئيسية التى تتحكم إلى حد كبير فى عملية التمثيل الغذائى لديك.

لهذا السبب يمكن أن يؤدى نقص اليود إلى قصور الغدة الدرقية، وهى حالة تتميز بقلة نشاط الغدة الدرقية، والتى يمكن أن تظهر على شكل تضخم الغدة الدرقية.

ما هى كمية اليود التى تحتاجها؟

وفقًا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، فإن القدر الغذائى الموصى به(RDA) ، أو الحد الأدنى اليومى، لليود هو 150 ميكروجرام للبالغين من الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 19 عامًا فما فوق، و220 و290 ميكروجرام يوميًا للحوامل والمرضعات النساء، على التوالي، ويجب ألا تتجاوز الجرعة اليومية القصوى 1100 ميكروجرام.

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من اليود

الأعشاب البحرية

تعد الأعشاب البحرية أفضل مصدر غذائى طبيعى لليود، على سبيل المثال، يوفر 10 جرام فقط من نورى، وهو نوع الأعشاب البحرية المستخدمة في السوشي، نحو 232 ميكروجرام من اليود، وهو ما يمثل أكثر من 150% من الحد الأدنى اليومي المطلوب.

الأسماك

بشكل عام أغنى المصادر الغذائية لليود هى الأسماك والمأكولات البحرية وخضراوات البحر، ويعتبر سمك القد من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من اليود، كما أنه يحتوى على كمية من اليود أكثر من أى سمكة أخرى.

خبز مدعم

فى حين أن الخبز العادى ليس غنيًا باليود بشكل طبيعى، فإن بعض الشركات المصنعة تثرى خبزها بملح الطعام المعالج باليود، ويستخدم هذا الخبز المخصب ما يسمى "مكيف العجين باليود".

المحار

المحار البحرى ملىء بالعناصر الغذائية مثل الزنك وفيتامين ب واليود، توفر حصة ثلاثة أوقيات من المحار المطبوخ 93 ميكروجرام من اليود، أى ما يقرب من ثلثى الكمية اليومية الموصى بها، كما يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من اليود.

كوب زبادى بالتوت

على الرغم من أن معظم الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من اليود تأتى من البحر، إلا أن منتجات الألبان تحتوى أيضًا على كميات مناسبة من اليود، والزبادي اليوناني هو أفضل مصدر لليود في منتجات الألبان بسبب كثافته.

بيض

إذا لم تكن من محبى المأكولات البحرية، يمكنك الحصول على كمية مناسبة من اليود في بيض الدجاج العادي، وتحتوي بيضة واحدة كاملة وكبيرة على نحو 26 ميكروجرام من اليود، لاحظ أن اليود يتركز بالكامل تقريبًا في صفار البيض، فتناول البيضة كاملة يمنحك الكثير من حمض الفوليك وفيتامين د وفيتامين أ وفيتامين ب 12 من بين العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.