عايز تقدم للدراسات العليا بكلية علوم دمياط.. اعرف المطلوب والمصاريف

أعلن قطاع شئون الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة دمياط، عن الأوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العليا (دبلوم - تمهيدى) وهى:
- التسجيل الإلكترونى على موقع ابن الهيثم Pgs.mans.edu.eg واتباع خطوات التقدم وملء البيانات وطباعة الاستمارة.
- أصل شهادة البكالوريوس + عدد (2) صورة.
-أصل بيانات الدرجات (للتقدم للتمهيدى) + عدد (2) صورة.
- أصل شهادة الميلاد + عدد (2) صورة.
- عدد (4) صور شخصية.
- موافقة جهة العمل لمن يعمل بالحكومة.
- الموقف من التجنيد (للذكور).
- سحب الملف (250 جنيه).
- حافظة بلاستيك + عدد (2) دوسيه بلاستيك.
-مصاريف دبلوم الكيمياء الحيوية (4480.68).
- مصاريف الدبلومات الأخرى (3193.18).
-مصاريف تمهيدى الماجستير (4686.68).
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