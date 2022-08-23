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عايز تقدم للدراسات العليا بكلية علوم دمياط.. اعرف المطلوب والمصاريف

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 08:00 ص
عايز تقدم للدراسات العليا بكلية علوم دمياط.. اعرف المطلوب والمصاريف جامعة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلن قطاع شئون الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة دمياط، عن الأوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العليا (دبلوم - تمهيدى) وهى:

- التسجيل الإلكترونى على موقع ابن الهيثم Pgs.mans.edu.eg واتباع خطوات التقدم وملء البيانات وطباعة الاستمارة.

- أصل شهادة البكالوريوس + عدد (2) صورة.

 -أصل بيانات الدرجات (للتقدم للتمهيدى) + عدد (2) صورة.

- أصل شهادة الميلاد + عدد (2) صورة.

- عدد (4) صور شخصية.

- موافقة جهة العمل لمن يعمل بالحكومة.

- الموقف من التجنيد (للذكور).

- سحب الملف (250 جنيه).

- حافظة بلاستيك + عدد (2) دوسيه بلاستيك.

-مصاريف دبلوم الكيمياء الحيوية (4480.68).

- مصاريف الدبلومات الأخرى (3193.18).

-مصاريف تمهيدى الماجستير (4686.68).

 

 

 

 


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