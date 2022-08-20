3 حالات يحصل فيها الطالب على الإعفاء من المصروفات في جامعة دمياط.. تعرف عليها

دمياط - فريق المحافظات

تقدم جامعة دمياط خدمات الرعاية والتكافل الاجتماعى للطلاب التي تنطبق عليهم الاشتراطات، والتي أعلنها صندوق التكافل الاجتماعي داخل الجامعة، ويعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير أبرز الحالات التي تحصل على إعفاء من المصروفات الدراسية والشروط الواجب توافرها من أجل منح المساعدات اللازمة للطلاب غير القادرين.



ثلاث حالات تحصل على الإعفاء من المصروفات داخل جامعة دمياط فور تقديم المستندات المطلوبة وهي:



اولا: في حالة وفاة الأب



ثانيا : في حالة مرض الأب وعدم قدرته على الكسب



ثالثا : في حالة أن يكون الطالب من ذوى الهمم.



الأوراق المطلوبة للاستفادة من المنح داخل جامعة دمياط سواء مباشرة أو غير مباشرة:



صورة مستند إثبات الشخصية لكل من الطالب وولى الأمر "الأصل للإطلاع".



المستند المؤيد لدخل أو إيراد ولى أمر الطالب "بيان مفردات المرتب أو سركى المعاش أو بيان حيازة زراعية للمزارع أو خطاب من التأمينات إذا كان يعمل بالقطاع الخاص".





بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها محل إقامة أسرة الطالب بالحالة الاجتماعية للطالب عند طلب المساعدة لأول مرة.





فى حالة وجود آخرين فى مراحل التعليم يقدم ما يفيد ذلك.





صورة شهادة وفاة ولى أمر الطالب "فى حالة الوفاة"



إقرار أو إفادة بأن الأم لاتعمل بالحكومة أو القطاع الخاص.



شهادة طبية تفيد مرض والد الطالب وعدم قدرته على الكسب "فى حالة الإصابة بمرض مزمن"



تقرير من الإدارة الطبية بالجامعة لتحديد نسبة العجز للطالب "فى حالة الإعاقة".



يسلم البحث للسيد مسئول إدارة رعاية الطلاب بالكلية.

تعرض الأبحاث مجمعة على مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي.



ويتم إعلان كشف بأسماء الطلاب المستفيدين داخل قسم رعاية الطلاب لضمان السرية.



المساعدات التي يمكن تقديمها للطلاب غير القادرين داخل جامعة دمياط:



الكتب الدراسية



الرسوم الدراسية



علاج وأجهزة تعويضية



شراء ملابس أو نظارات طبية



إعانات نقدية



بونات تغذية

