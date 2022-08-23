طبيب شيرين عبدالوهاب: علاجها استغرق فترة طويلة.. ومرت بمشكلات فوق طاقة البشر

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، وطبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن علاج المطربة استغرق فترة طويلة، متابعا: شيرين كانت تحتاج لثقة ودفعة، وفازت فى أول حفلة بالضربة القاضية.

وأضاف مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار شيرين عبد الوهاب بعدم الغناء كان نابع من الرهبة، موضحا أن شيرين عبد الوهاب مرت بمشكلات كثيرة فوق طاقة البشر، وقرار العودة للغناء جاء فى الوقت المناسب.

وتابع مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق: شيرين عبد الوهاب مطربة ذات طابع خاص، والله أعطاها روح وقبول من قبل الجميع، موضحا أن شيرين إنسانة طيبة لدرجة بعيدة وتلقائية، ما يعرضها فى بعض المواقف لمشكلات كثيرة.

وقال مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، إن شيرين عبد الوهاب مرت بظروف كثيرة صعبة الجميع يعلمها، موضحا أنها من الشخصيات مرهفة الإحساس، وتتأثر بالأشياء البسيطة.