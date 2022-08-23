اليوم السابع
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ضبط 9700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالأقصر.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:25 ص
ضبط 9700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالأقصر.. فيديو وصور حملة تضبط عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط 9700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق بما يضر المواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم إطلاق حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها ومنع جرائم الغش التجاري، وذلك تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، وتم تشكيل لجنة من كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ورفاعى أحمد وأحمد ربيع وعماد الدين فؤاد المفتشين بالمديرية.

 

ونجحت جهود تلك الحملة فى ضبط أحد المخازن الكبرى لحيازته عدد 9700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستخدام الآدمى داخل أحد المخازن الكبرى بناحية منشأة العمارى شمال الأقصر، وذلك قبل إعادة تدويرها وطرحها للمواطنين مما يضر بصحة المواطنين، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 17514 جنح ضد "ح.ف.ع"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

 

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه خلال شهر أغسطس الجارى، تم استمرار انتظام عمل منافذ بيع السلع التموينية ( البدالين التموينيين – مشروع جمعيتي ) وتوافر جميع السلع والالتزام بالمواعيد المقررة، وتم صرف سلع تموينية بمبلغ 35 مليون جنيه بنسبة 83 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 887 ألف جنيهاً فارق نقاط الخبز عن الشهر الماضي لعدد 44444 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم ولم ترد أي شكاوى في هذا الشأن، كما تم استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية، وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل، حيث تم صرف 39.6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بمعدل 2.6 مليون رغيف / يوم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، وصرف كمية قدرها 2428 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من بداية الشهر وحتى تاريخه.

حملة تضبط عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
حملة تضبط عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

 

ضبط 9700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
ضبط 9700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

 

ضبط عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
ضبط عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

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