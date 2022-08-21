تموين الأقصر: توافر السلع التموينية وصرف سلع بـ 35 مليون جنيه لـ44444 بطاقة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تشهد محافظة الأقصر استقرار فى الحالة التموينية بالأسواق والمخابز بأنواعها والمحلات التجارية وكافة الأنشطة المختلفة، مع توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق والمعارض بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بما يتناسب مع دخل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضبط الأسواق لخدمة المواطنين.

وأكد وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة والدائمة واليومية من قبل المديرية والإدارات التموينية التابعة لها، لمنع لمحاربة غلاء الأسعار والحفاظ على الدعم التمويني المقرر للمواطنين المقدم من قبل الدولة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وعدم التهاون معهم في تحرير المحاضر ضدهم.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه خلال شهر أغسطس الجارى، تم استمرار انتظام عمل منافذ بيع السلع التموينية ( البدالين التموينين – مشروع جمعيتي ) وتوافر جميع السلع والالتزام بالمواعيد المقررة، وتم صرف سلع تموينية بمبلغ 35 مليون جنيه بنسبة 83 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 887 ألف جنيهاً فارق نقاط الخبز عن الشهر الماضي لعدد 44444 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم ولم ترد أي شكاوى في هذا الشأن، كما تم استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية، وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل، حيث تم صرف 39.6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بمعدل 2.6 مليون رغيف / يوم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، وصرف كمية قدرها 2428 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من بداية الشهر وحتى تاريخه.