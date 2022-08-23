اليوم السابع
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صحيفة إماراتية عن لقاء "العلمين": تأكيد على العلاقات الأخوية بين الدول الخمس وشعوبها

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:29 م
صحيفة إماراتية عن لقاء "العلمين": تأكيد على العلاقات الأخوية بين الدول الخمس وشعوبها اللقاء الأخوى فى مدينة العلمين
إيمان حنا

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وصفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اللقاء الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى الاثنين فى مدينة العلمين مع قادة كل من الإمارات والبحرين والأردن ورئيس وزراء العراق، بأنه تأكيد على العلاقات الأخوية الخاصة التى تجمع بين هذه الدول وبين شعوبه أيضا.
 
صحف الإمارات
صحف الإمارات
 
وأشارت الصحيفة إلى تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع مصر مع أشقائها العرب، كما أشارت إلى تأكيد محمد بن زايد والقادة يؤكدون على أواصر الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل.
 
الصحف الأماراتية
الصحف الأماراتية
وتطرقت الصحيفة لتفقد القادة العرب للمشروع السياحى الضخم فى العلمين، "ريجال هايتس" وما يضمه من منشآت كبيرة والعديد من المرافق السياحية.
 
وكانت صحيفتا "البيان" و"الخليج" الإماراتيتان، قد أشارت إلى أن "اللقاء الأخوى الخاص"، الذى استضافته مدينة العلمين الجديدة يجسد نقلة فى التنسيق العربى بين الإمارات والبحرين والأردن ومصر والعراق، ويكتسب أهمية فائقة بالنظر إلى توقيتها والقضايا والملفات التي تطرقت إليها في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية، وأهمية التنسيق وتوحيد المواقف العربية بما يخدم العمل العربى المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة التحديات الراهنة.

العلمين

لقاء قادة العرب فى العلمين

الرئيس السيسى

السيسى



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