رئيس مدينة أشمون يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية شما

المنوفية - محمد فتحى

استقبل خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، اللواء عماد يوسف، سكرتير عام محافظة المنوفية، وذلك بقرية شما لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوحدة المحلية بشما للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال وأهم المشاكل والمعوقات ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بداية الزيارة قام السكرتير العام بعقد اجتماع بمقر مركز شباب شما بحضور مديري المديريات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ونواب رئيس المدينة، ورئيس الوحدة المحلية بشما، ومديري الإدارات الخدمية والمصالح الحكومية بمركز أشمون، ومدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وذلك لمناقشة نسب تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشما .

وأشار السكرتير العام أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أكد علي ضرورة التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لإنجار الأعمال حتي يستشعر المواطن بتحسن جودة الخدمات المقدمة له من خلال مبادرة حياة كريمة بقري أشمون.

وخلال جولتة الميدانية تفقد السكرتير العام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بشما، حيث تفقد مركز شباب شما، ومجمع الخدمات الحكومية ، ومركز طب الأسرة، وعدد من المدارس التي تم إنشائها وتطويرها بالمبادرة، وكذا تفقد وحدة إسعاف شما، وفي نهاية الزيارة وجه السكرتير العام بضرورة المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقري مركز أشمون ،مؤكداً أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً لرفع كفاءة البنية التحتية للقري لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للريف المصرى.