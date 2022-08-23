وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و455 ألفا و111 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و41 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 682 ألفا و549 حالة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و368 وفاة.