تطهير وتعقيم 24 مسجدا ضمن حملة نظافة مكبرة بمركز المحلة

أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، علي الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز حيث شنت الوحدات المحلية اليوم الثلاثاء، أعمال نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة تمت خلالها حملات أمام مركز الشباب و مجمع المدارس بمحلة حسن و أمام مكتب البريد و الوحدة المحلية وأمام المدارس بميت الليث هاشم و أمام المدارس و الجمعية الزراعية و مكتب التموين والبريد بالبنوان و على طريق قرية الأبشيط بالهياتم وأمام مدخل قرية بطينة و القيصرية بمحلة أبوعلي و على كورنيش كفر حجازي بشبرا بابل و على طريق قرية كفر البسطويسي بالشهيدي وأمام الوحدة الصحية وبنك التنمية الزراعي ومكتب البريد ومدخل القرية بصفط تراب.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، فى بيان له، أنه تم تحرير 7 محاضر متنوعة بمركز المحلة منهم 2 محضر نظافة و 2 محضر إشغال و 2 محضر كمامة و 1 محضر بيئة وتم تطهير وتعقيم 24 مسجد و 3 مقرات وحدات محلية و 5 ماكينات صرف الي وإعدام 4 شيشة و 10 كوب زجاجى.