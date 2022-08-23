اليوم السابع
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بسبب كرة القدم.. النيابة تصرح بدفن جثتى شابين غرقا فى نهر النيل بالجيزة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:09 م
بسبب كرة القدم.. النيابة تصرح بدفن جثتى شابين غرقا فى نهر النيل بالجيزة غرق_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثتى شابين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما تم الاستماع لأقوال أسرة المتوفيين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
 
وأكد أفراد أسرتيهما أنهم لم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وكشف التقرير الطبي الخاص بالوفاة أنهما تعرضا للغرق بنهر النيل في الجيزة، وفارقا الحياة نتيجة إصابتهما بـ" إسفكسيا" الغرق، وتبين من مناظرة الجثتين عدم وجود أي إصابات بهما.
 
تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق شابين بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم بالجيزة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

نهر النيل

النيابة العامة

أمن الجيزة

الإنقاذ النهرى



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