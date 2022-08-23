انطلاق مبادرة "الكشف المبكر عن سرطان الرحم" بمستشفى السنبلاوين العام غدا

تنظم مديرية الصحة بالدقهلية، بالتعاون مع كلية الطب جامعة المنصورة، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم للسيدات بالمحافظة، حيث تبدأ الحملة زيارة ميدانية غداً الأربعاء بمستشفى السنبلاوين العام.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، إن المشروع يهدف الى الحد من انتشار سرطان عنق الرحم عن طريق تدريب أطباء وطبيبات أمراض النساء وتنظيم الأسرة وطب الأسرة على فحص عنق الرحم (بواسطة أختبار حمض الخليك ) أثناء الكشف الموضعى على المترددات ويتم تحويل الحالات الايجابية الى وحدة الأورام بقسم أمراض النسا بجامعة المنصورة حيث يتم التعامل معها فى حضور أطباء وزارة الصحة.

وأضاف "مكين" أن المشروع عبارة عن ثلاث مراحل، وقد جرى الانتهاء من المرحلة الأولى بالفعل، حيث تم فيها عقد ورش عمل قصيرة تم خلالها تدريب 80 طبيبا وطبيبة من 12 إدارة صحية ومستشفى مركزى على أيدى أساتذة وحدة الأورام بقسم أمراض النسا وشمل التدريب محاضرات نظرية وتدريب عملى على الحالات.

من جانبه، أوضح دكتور يحيى رميح استشارى النساء والتوليد وعضو اللجنة، أن الحملة تعمل على الثلاث مراحل بالتوازى، مشيراً إلى انهم حالياً في المرحلة الثانية، حيث يتم تحويل الحالات الإيجابية إلى الجامعة وجرى بالفعل اكتشاف عدد كبير من حالات سرطان عنق الرحم التى تم التعامل معها جراحيا.

وأشار "رميح" أيضاً إلى تنظيم زيارات ميدانية الى مستشفيات وزارة الصحة بواسطة أساتذة النساء و التوليد بطب المنصورة لمزيد من تدريب الأطباء بالصحة و التغلب على أى معوقات لتمويل الحالات و التعامل معها بالجامعة، وتم عمل زيارات الى المستشفيات الأتية: مستشفى ميت غمر، ومستشفى شربين المركزى، ومستشفى بلقاس المركزى، والمستشفى العام الجديد (الدولى).