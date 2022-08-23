انتشال جثتى شابين غرقا فى نهر النيل بمنطقة المنيب بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، من العثور على جثتي شابين تعرضا للغرق في نهر النيل بمنطقة المنيب، وتم نقلهما إلى المستشفى، تميهدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في غرقهما، وأنهما خلال لعبهما كرة القدم بصحبة آخرين، سقطت الكرة بنهر النيل، فحاولا الحصول عليها، إلا أنهما تعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتيهما، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شابين بنهر النيل دائرة قسم شرطة الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين من خلال التحريات أن شابين يحملان جنسية دولة عربية، غرقا بنهر النيل، حيث سقطت الكرة الخاصة بهما بالمياه أثناء لعب مباراة كرة قدم، وخلال محاولتهما الحصول عليها سقطا بالمياه وتعرضا للغرق.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثتيهما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.