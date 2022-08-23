القبض على عاطلين لاتجارهما بالمواد المخدرة في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطلين، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطلين لمواد مخدرة وترويجها بين عملائهما، بمنطقة البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهما كمية من الحشيش.

بمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.