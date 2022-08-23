الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة أبو النور ببنى سويف ودخولها الخدمة العام المقبل

وأضاف حمادة راضى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم متابعة الأعمال المنفذة بواحة ومنطقة هرم ميدوم، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالواحة، لإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة، تمهيدا للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقها المحافظ، لتصبح متنفسا حضاريا ومنطقة جذب سياحية.