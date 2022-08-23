الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة أبو النور ببنى سويف ودخولها الخدمة العام المقبل

قال حمادة راضى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، أنه تم الانتهاء التشطيبات النهائية بمدرسة عزبة أبو النور، تمهيداً لتسليمها ودخولها الخدمة، فضلا عن استكمال أعمال دهان وتجميل مدخل قرية ونا القس، وتطهير مصرف الرفع بقرية قمن العروس.
وأضاف حمادة راضى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم متابعة الأعمال المنفذة بواحة ومنطقة هرم ميدوم، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالواحة، لإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة، تمهيدا للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقها المحافظ، لتصبح متنفسا حضاريا ومنطقة جذب سياحية.
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