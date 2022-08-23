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الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:00 م
الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل الحرارة  رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد   نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 37  درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.

 

 

 

 


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